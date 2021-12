Wereldrecordhoudster Toussaint mist WK-finale 50 rug

Zwemster Kira Toussaint heeft zich bij de WK kortebaan in Abu Dhabi niet kunnen plaatsen voor de finale van de 50 meter rugslag, de afstand waarop ze het wereldrecord in handen heeft. De 27-jarige Toussaint eindigde in de halve finales als tiende met een tijd van 26,43 seconden. Ze is sinds vorig jaar de houdster van het wereldrecord met 25,60.

“De pijp is gewoon helemaal leeg”, zei Toussaint geĆ«motioneerd bij de NOS. “Dat merk ik eigenlijk al de hele week. Ik heb er nog een paar goede estafettes uit gekregen en een goede finale van de 100 rug. Maar ik merk aan alles dat het op is.” Toussaint werd in de aanloop naar de WK in het 25-meterbad van Abu Dhabi ziek. “En daarna is de vorm niet meer echt teruggekomen. Ik heb al de hele week de power niet.”

Maaike de Waard plaatste zich wel voor de finale van maandag op de 50 rug. Ze zette met 25,97 de vierde tijd neer in de halve finales. Alleen de Zweedse Louise Hansson (25,83) en de Canadese zwemsters Kylie Masse en Maggie Mac Neil waren sneller.

Nyls Korstanje zwemt maandag de finale van de 50 vlinder. De houder van het Nederlands record (22,35) schaarde zich met 22,45 als achtste en laatste bij de finalisten.