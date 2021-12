Zwemmer De Boer op WK buiten de medailles op 50 vrij

Zwemmer Thom de Boer heeft bij de WK kortebaan in Abu Dhabi geen individuele medaille kunnen pakken. De 29-jarige Noord-Hollander, die met de estafetteploegen al drie plakken pakte in het 25-meterbad, eindigde op de 50 meter vrije slag op de vijfde plaats in 21,07 seconden. De Brit Benjamin Proud pakte de wereldtitel in 20,45.

Proud had op het podium gezelschap van de Amerikaan Ryan Held (zilver in 20,70) en de Canadees Joshua Liendo Edwards (brons in 20,76). De Boer had zich als vierde geplaatst voor de WK-finale. Jesse Puts, de wereldkampioen van 2016 op het sprintnummer, bleef steken in de halve finales.

De Boer is een parttime-zwemmer. Hij combineert zijn sport met een fulltimebaan als financieel analist. Op de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Tokio haalde de sprinter ook de finale van de 50 vrij, waarin hij als achtste en laatste aantikte.

Bij de WK kortebaan pakte De Boer op de estafettenummers al goud (4×50 wissel gemengd), zilver (4×50 vrij gemengd) en brons (4×50 vrij).