De Nederlandse estafettezwemmers hebben bij de WK kortebaan in Abu Dhabi de finale bereikt van de 4×50 meter vrije slag. Stan Pijnenburg, Kenzo Simons, Thomas Verhoeven en Thom de Boer zetten in de series met 1.25,70 de vierde tijd neer.

De mannenploeg strijdt zondagmiddag in de finale om de medailles met onder meer Italië, Rusland en de Verenigde Staten. De Italianen en Russen klokten in de series de beste tijd. Beide landen noteerden 1.24,95. Ook het Amerikaanse kwartet was met 1.25,61 iets sneller dan de Nederlandse zwemmers.

De Boer pakte de afgelopen dagen met de gemengde estafetteploegen al goud (4×50 wissel) en zilver (4×50 vrij). De 29-jarige Noord-Hollander komt zondagmiddag ook in actie in de finale van de 50 vrij.

Kira Toussaint en Maaike de Waard plaatsten zich op overtuigende wijze voor de halve finales van de 50 rug. Toussaint klokte met 26,30 de gedeelde derde tijd in de series, De Waard met 26,39 de vijfde. De Canadese Maggie Mac Neil was de snelste met 25,98, gevolgd door Louise Hansson uit Zweden (26,27).

Nyls Korstanje plaatste zich als tweede voor de halve finales van de 50 vlinder. Met 22,40 bleef Korstanje net boven zijn Nederlands record (22,35). Jesse Puts bleef met 23,24 steken in de series. Alleen Dylan Carter uit Trinidad en Tobago was sneller dan Korstanje (22,36).

In het finaleblok, vanaf 15.00 uur Nederlandse tijd, strijden Ranomi Kromowidjojo en De Waard om de medailles op de 50 vlinder. Marrit Steenbergen zwemt de finale van de 100 wissel. Voor Nederland staat de teller na drie dagen in het 25-meterbad van Abu Dhabi op vier medailles: één goud, twee zilveren en één keer brons.