Bondscoach De Knegt rekent tweede kerstdag op Van der Poel

Bondscoach Gerben de Knegt van de Nederlandse veldrijders rekent op tweede kerstdag in de wereldbekercross van Dendermonde op Mathieu van der Poel. De wereldkampioen zou eigenlijk afgelopen zaterdag in Rucphen al zijn rentree maken in het veld, maar vanwege knieklachten besloot Van der Poel dat een week uit te stellen. Het is de bedoeling dat hij zondag in België alsnog aan de start staat, samen met onder anderen broer David en Lars van der Haar.

“Ik denk dat Mathieu aan vier of vijf wedstrijden op niveau genoeg heeft om het benodigde vormpeil te bereiken om goed voor de dag te komen op het WK”, zegt De Knegt. “Daar is de komende weken alle gelegenheid voor.” Eind januari strijden de veldrijders in de Amerikaanse stad Fayetteville om de wereldtitels.

Van der Poel nam na het wegseizoen een pauze en had in Rucphen zijn eerste cross van dit seizoen willen rijden, een dag later gevolgd door de wereldbekercross van Namen. De 26-jarige Nederlander kwam enkele weken geleden bij een training in het bos echter op zijn knie terecht. Van der Poel moest zijn programma daardoor aanpassen.

Bij de vrouwen doet Marianne Vos mee in Dendermonde. De 34-jarige Brabantse zegevierde in Rucphen, maar ontbrak in Namen. Daar won Lucinda Brand, de leidster in het wereldbekerklassement.