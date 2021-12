Darter Van Barneveld naar tweede ronde op WK

Raymond van Barneveld heeft bij zijn terugkeer op het WK darts de tweede ronde bereikt. De 54-jarige Hagenaar versloeg in de eerste ronde in Alexandra Palace in Londen eenvoudig de Filipijn Lourence Ilagan in drie sets: 3-0.

Van Barneveld, vijfvoudig wereldkampioen waarvan één titel bij de huidige bond PDC, pakte de eerste set overtuigend met 3-1 in legs. Hij won daarna ook de tweede set die zijn tegenstander uit de Filipijnen mocht beginnen. Op 2-1 in de derde set gooide ‘Barney’ de wedstrijd met zijn vijfde matchdart uit.

In de tweede ronde treft Van Barneveld voormalig wereldkampioen Rob Cross. Die wedstrijd staat gepland voor donderdagavond.

“3-0 blijft 3-0, dus dan heb ik het goed gedaan”, aldus Van Barneveld na zijn zege bij RTL7. Hij zei helemaal niet nerveus te zijn geweest bij zijn rentree in Alexandra Palace. “Maar hij gooide een fantastisch eerste leg, die hij uit had kunnen gooien. Daarna win ik de eerste set. De tweede set was goed, de derde was matig. Daarin miste ik te veel dubbels. Dat moet tegen Rob Cross beter.”

Van Barneveld veroverde de wereldtitel bij de PDC in 2007, nadat hij vier keer wereldkampioen was geworden bij de andere bond BDO. In 2009 verloor hij de finale van Phil Taylor en daarna bereikte hij nog vijf keer de halve finale. ‘Barney’ beëindigde zijn carrière na zijn uitschakeling op het WK in december 2019 en nam in 2020 uitvoerig afscheid. In september van dat jaar maakte hij echter zijn comeback met nu de rentree op het WK.

Van Barneveld speelde met oordopjes in, maar zei te overwegen die de volgende partij uit te doen. “Dit is fantastisch publiek hier.”