Jumping Amsterdam voor tweede jaar op rij afgelast vanwege corona

Het paardensportevenement Jumping Amsterdam gaat voor het tweede jaar op rij niet door. De organisatie heeft vanwege de beperkingen rondom het coronavirus besloten een streep te zetten door de komende editie, die van 27 tot en met 30 januari in de RAI zou worden georganiseerd.

“Deze beslissing valt ons erg zwaar, temeer omdat we er juist zo sterk voor staan”, zegt Irene Verheul, sportief directeur en eindverantwoordelijke van Jumping Amsterdam. “De kaartverkoop liep fantastisch, de hospitality is uitverkocht en sponsoren hebben zich voor meerdere jaren aan ons verbonden. Het is niet te geloven dat Jumping Amsterdam voor het tweede jaar op rij niet door kan gaan. Ieder mogelijk scenario is besproken, maar helaas blijkt met de huidige maatregelen en de onzekerheid over de periode daarna, dat het gewoonweg niet mogelijk is.”

De eerstkomende editie van Jumping Amsterdam staat nu gepland voor begin 2023.