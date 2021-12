Kromowidjojo en Kamminga naar finales op WK kortebaan

Ranomi Kromowidjojo en Arno Kamminga hebben bij de WK kortebaan in Abu Dhabi de finales gehaald van respectievelijk de 50 meter vrije slag en de 50 meter schoolslag. Kromowidjojo, die haar titel verdedigt op het kortste nummer, plaatste zich met 23,54 seconden als derde voor de strijd om de medailles op dinsdag. De Zweedse Sarah Sjöström (23,30) en de Poolse Katarzyna Wasick (23,41) waren sneller in de halve finales. Kim Busch strandde met 24,43 (vijftiende).

Kromowidjojo prolongeerde zondag al haar wereldtitel op de 50 vlinder. De 31-jarige Groningse pakte drie jaar geleden bij de WK in Hangzhou ook goud op de 100 vrij, maar die afstand sloeg ze in Abu Dhabi over.

Kamminga plaatste zich op de 50 meter schoolslag met 26,21 als gedeeld zevende voor de finale. Hij was 4 honderdsten van een seconde sneller dan de Rus Andrei Nikolajev, die als nummer 9 de eindstrijd miste. De Katwijker, die op de Olympische Spelen van Tokio zilver pakte op de 100 en 200 school, profiteerde van een diskwalificatie van de Turk Huseyin Sakci die met 25,52 wel eerder had aangetikt in de halve finale.

Kamminga eindigde in Abu Dhabi als vierde op de 100 school. Op de dubbele afstand pakte hij zilver.