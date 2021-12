Nadal test in aanloop naar Australian Open positief op corona

De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft positief getest op het coronavirus. De 35-jarige Nadal, winnaar van twintig grandslams, maakte afgelopen week na een voetblessure zijn officieuze rentree op een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. Bij terugkomst in Spanje testte hij positief.

“Als gevolg van de situatie is mijn programma voorlopig flexibel”, meldt Nadal op Twitter. Het is nu onzeker of hij begin volgend jaar kan meedoen aan de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het seizoen begint op 17 januari. Begin volgende maand wil Nadal eerst ritme opdoen op een voorbereidend ATP-toernooi in Melbourne. Alleen tennissers die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus mogen Australië in.

“Afhankelijk van mijn herstel weeg ik mijn opties af”, aldus Nadal, die naar eigen zeggen de afgelopen periode in Koeweit en Abu Dhabi om de twee dagen was getest op het coronavirus. Al die tests leverden een negatieve uitslag op. De laatste test in Abu Dhabi was op vrijdag, waarna de tennisser terugkeerde naar Spanje.

Nadal speelde in het emiraat zijn eerste partijen sinds begin augustus. De voormalig nummer 1 van de wereld verloor van Andy Murray en Denis Shapovalov en zei daarna niet te kunnen garanderen dat hij meedoet aan de Australian Open. “Het idee is om naar Australië te gaan en daar mijn best te doen. Maar als ik 100 procent eerlijk ben, kan ik het niet garanderen. Ik moet met mijn team praten. Het is dan meer dan zes maanden geleden dat ik mijn laatste officiële wedstrijd heb gespeeld.”

De Australian Open zou een strijd worden tussen Nadal, Novak Djokovic en Roger Federer om hun 21e grandslamtitel. De drie tennissers delen het record met twintig titels. Federer heeft zich vanwege een knieoperatie echter afgemeld en van Djokovic is het onzeker of hij naar Melbourne komt, omdat zijn vaccinatiestatus onduidelijk is. Mogelijk ontbreken ze straks alle drie in Melbourne.