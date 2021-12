NK veldrijden gaan op 9 januari door in Rucphen

De Nederlandse kampioenschappen veldrijden gaan toch door. Wielerbond KNWU heeft de organisatie van de internationale veldrit in Rucphen bereid gevonden om de organisatie van de NK voor profs en beloften over te nemen van Zaltbommel. Daarmee vinden de kampioenschappen zoals eerder gepland plaats op zondag 9 januari.

De organisatie in Zaltbommel gaf vorige week aan af te zien van de organisatie van de NK op 8 en 9 januari 2022. Vanwege de verlengde coronamaatregelen zijn dan geen toeschouwers toegestaan langs het parcours. De Gelderse gemeente mag de NK alsnog organiseren in 2023.

De KNWU is daarna op zoek gegaan naar alternatieve opties. Die werd gevonden in Rucphen, maar alleen voor de elite en beloften. De KNWU is met een andere organisator in gesprek om de overige NK-categorie├źn, op een later moment, toch nog om het rood-wit-blauw te laten strijden.

In het Brabantse Rucphen vond afgelopen zaterdag een wereldbekerwedstrijd plaats. De Brit Thomas Pidcock en Marianne Vos wonnen daar.