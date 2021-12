Schaatsbond: Elfstedentochtzege Paping meest heroïsch prestatie

Schaatsbond KNSB zegt dat de schaatssport met het overlijden van Elfstedentochtwinnaar Reinier Paping een ambassadeur van de sport is kwijtgeraakt. “De schaatssport heeft een van zijn grootste iconen verloren”, reageert Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB op het overlijden van de 90-jarige oud-winnaar van de Elfstedentocht van 1963.

“Zijn overwinning in de Elfstedentocht van 1963 is misschien wel de meest heroïsche prestatie die ooit door een schaatser is geleverd. Niet voor niets keert zijn naam elke winter wel eens in de media terug, of de tocht nu doorgaat of niet. Reinier Paping werd zo, in al zijn bescheidenheid, een waar ambassadeur van onze mooie schaatssport. De KNSB wenst zijn familie sterkte bij het verwerken van dit verlies.”