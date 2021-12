Sporters en coaches stemmen digitaal voor verkiezingen Sportgala

De verkiezingen voor het Sportgala zijn begonnen. Bijna 1100 sporters en ruim 250 coaches kunnen maandag en dinsdag digitaal hun stem uitbrengen. De Jaap Eden-awards voor onder meer de Sportman en Sportvrouw van het Jaar worden woensdagavond uitgereikt op een locatie in Haarlem, waar alleen de genomineerden aanwezig zijn.

Vanwege de coronamaatregelen is een Sportgala in de traditionele vorm, met alle sporters bij elkaar in een grote zaal, niet mogelijk. Sportkoepel NOC*NSF en de NOS, die de verkiezing samen organiseren, hebben daarom een alternatief opgezet. De sporters en coaches kunnen normaal gesproken bij binnenkomst in de zaal in stemhokjes hun stem opgeven, maar dat gebeurt nu in de dagen vooraf al digitaal.

De NOS zendt de bekendmaking van de winnaars vanaf 20.30 uur live uit op tv. Schrijver Frank Heinen vat de bijzondere sportprestaties uit 2020 en 2021 samen, Blaudzun zorgt voor de muzikale omlijsting.

De sporters mogen hun stem uitbrengen in de verkiezing van de Sportman, Sportvrouw, Paralympisch Sporter en Sportploeg van het Jaar, de coaches stemmen voor de Coach van het Jaar. Die stemmen tellen voor 50 procent mee in de uitslag, de andere 50 procent komt bij de negen leden van de vakjury onder leiding van oud-volleyballer Bas van de Goor vandaan. Op het Sportgala worden ook de Young Talent Award en de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs uitgereikt.

De vakjury maakte ruim een week geleden de genomineerden bekend. De juryleden hadden de mogelijkheid om tot en met zondag nog een wildcard uit te delen, maar dat is niet gebeurd. Voor de prijs voor de Sportman van het Jaar zijn Formule 1-kampioen Max Verstappen en de olympisch kampioenen Harrie Lavreysen (baanwielrennen) en Niek Kimmann (BMX) genomineerd. Bij de vrouwen gaat de strijd tussen atlete Sifan Hassan, wielrenster Annemiek van Vleuten en shorttrackster Suzanne Schulting.

Hassan werd bij het laatste Sportgala in 2019 gekozen tot Sportvrouw van het Jaar, het jaar ervoor ging de Jaap Eden naar Schulting. Verstappen werd in 2016 gekozen tot Sportman van het Jaar. Vorig jaar ging het Sportgala niet door, omdat vanwege de coronapandemie de sportwereld enkele maanden stil lag. Bij de verkiezing van dit jaar worden ook de belangrijkste sportprestaties uit 2020 belicht en meegewogen.