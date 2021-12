Toussaint raakt wereldrecord in WK-finale kwijt aan Mac Neil

Kira Toussaint heeft het wereldrecord op de 50 meter rugslag moeten afstaan aan Maggie Mac Neil. De 21-jarige Canadese pakte bij de WK kortebaan in Abu Dhabi het goud in 25,27 seconden. Daarmee dook ze ruim onder het wereldrecord van 25,60 dat Toussaint vorig jaar zwom in Boedapest.

De Nederlandse wereldrecordhoudster ontbrak in de finale. Toussaint, die haar voorbereiding op de WK door ziekte verstoord zag worden, was met 26,43 (tiende) blijven steken in de halve finales. “De pijp is gewoon helemaal leeg”, zei ze in tranen. Maaike de Waard wist de strijd om de medailles wel te halen. Ze tikte in de finale als vijfde aan in 25,99.

Achter de ongenaakbare Mac Neil pakte haar landgenote Kylie Masse het zilver in 25,62. Het brons ging naar de Zweedse Louise Hansson (25,86). “Ik wist dat het wereldrecord haalbaar was en ik dacht: ik ga er gewoon voor”, zei de geboren Chinese, die in Canada opgroeide. Mac Neil kreeg als beloning voor haar wereldrecord een cheque van 50.000 dollar. Op de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Tokio pakte ze goud op de 100 meter vlinderslag.