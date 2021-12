Twijfels over deelname ijshockeyers NHL aan Winterspelen Beijing

De kans bestaat dat de profspelers uit de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL niet zullen deelnemen aan de Olympische Spelen in Beijing. De afgelopen periode zijn bijna veertig wedstrijden uitgesteld vanwege nieuwe uitbraken van het coronavirus, waardoor het speelschema volledig in de war is gegooid. Mogelijk moeten er nu wedstrijden worden ingehaald in de periode dat de Spelen, die op 4 februari beginnen, bezig zijn.

De NHL was van plan een pauze van drie weken in te lassen om spelers te laten deelnemen aan de Olympische Spelen, maar overweegt dat los te laten. Een dezer dagen komt er een besluit, meldde een woordvoerder van de competitie.

Zondag werden twaalf wedstrijden uit het speelschema gehaald. Het ging om wedstrijden waarbij teams de Amerikaans-Canadese grens moesten oversteken. “Alle komende wedstrijden waarbij een Canadees team tegen een Amerikaans team speelt, zullen worden uitgesteld en verschoven,” meldde de NHL, die verwacht dat de competitie niet volledig stil zal komen te liggen. In de NHL is de vaccinatiegraad bijna 100 procent en zijn besmette spelers niet heel ziek geworden.