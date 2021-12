Vitesse officieel door in Conference League na uitspraak UEFA

Vitesse heeft zich nu ook officieel geplaatst voor de knock-outronde van de Conference League. De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond UEFA besloot Tottenham Hotspur een reglementaire nederlaag van 3-0 toe te kennen, omdat de laatste groepswedstrijd tegen Stade Rennes vanwege een fors aantal coronagevallen bij de Engelse club niet kon worden gespeeld. Vitesse eindigt daardoor met 10 punten uit zes wedstrijden als tweede in de groep en kwalificeert zich voor de volgende ronde.

De ploeg van trainer Thomas Letsch gaat het in de zogeheten tussenronde van de Conference League opnemen tegen Rapid Wien. Bij de loting van vorige week stonden Vitesse en Tottenham Hotspur samen op een kaartje. Het eerste duel is op 17 februari in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, de return in Arnhem een week later. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales. Ajax (Champions League), PSV, Feyenoord en AZ (allen Conference League) zijn na de winterstop ook nog actief in de Europese bekertoernooien.

Vitesse en Tottenham Hotspur gingen met evenveel punten de laatste speelronde in. De onderlinge resultaten waren gelijk, maar op basis van een iets beter doelsaldo stonden de Spurs na vijf wedstrijden boven Vitesse. Vanwege een uitbraak van het coronavirus binnen de selectie kon de Engelse ploeg op 9 december niet aantreden tegen groepswinnaar Stade Rennes. Acht spelers en vijf stafleden van de club van Oranje-international Steven Bergwijn waren positief.

Vitesse wilde de thuiswedstrijd tegen Mura eigenlijk niet spelen, omdat de club vond dat alle duels in de laatste speelronde op hetzelfde moment zouden moeten zijn. De Arnhemse club besloot uiteindelijk toch te spelen en versloeg Mura met 3-1. Daardoor had Vitesse 3 punten meer dan Tottenham Hotspur; het doelsaldo was precies gelijk.

Twee dagen later maakte de UEFA bekend dat Tottenham Hotspur – Stade Rennes niet meer wordt gespeeld. De clubs konden geen nieuwe datum vinden, waarop de zaak werd voorgelegd aan de tuchtcommissie. Die besloot in lijn met de reglementen het duel om te zetten in een reglementaire 3-0-nederlaag voor de Spurs, die daardoor zijn uitgeschakeld.