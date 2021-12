Voorzitter Wieling: Paping blijft de icoon van de Elfstedentocht

Met het overlijden van Reinier Paping (90) is de icoon van de Elftstedentocht heengegaan, zegt voorzitter Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. “Reinier Paping is altijd de verbeelding geweest van de ‘Tocht der Tochten’ en zal dat ook altijd blijven. Daarnaast was hij een zeer aimabel mens.”

Paping moet volgens Wieling een van de beste dagen van zijn leven hebben gekend toen hij op 18 januari 1963 “voor iedereen vooruit” als eerste over de finish kwam van de Elfstedentocht. “Een ongekende prestatie, bijna onmenselijk, als van de 10.000 deelnemers er maar zo’n 100 finishen en hij dat op zo’n fantastische manier heeft volbracht”, zegt Wieling, die nog eraan herinnert dat Paping voor zijn prestatie werd uitgeroepen tot sportman van de eeuw.

Met de lange periode zonder een Elftstedentocht tussen 1963 en 1985 werd Paping het gezicht van de Elfstedentocht. Wieling: “Dat is ook niet gestopt toen er weer een Elfstedentocht kwam in 1985. Dat blijft en verdwijnt niet met andere Elfstedentochten.”