Zwemmer Korstanje zesde in WK-finale 50 vlinder

Zwemmer Nyls Korstanje heeft bij de WK kortebaan in Abu Dhabi naast de medailles gegrepen in de finale van de 50 meter vrije slag. De 22-jarige Korstanje tikte als zesde aan in 22,39 seconden, iets boven zijn Nederlands record (22,35). De wereldtitel ging naar de 41-jarige Braziliaan Nicholas Santos: 21,93.

De veteraan had op het podium gezelschap van Dylan Carter uit Trinidad en Tobago (zilver in 21,98) en de Italiaan Matteo Rivolta (brons in 22,02). Korstanje had zich met 22,45 als laatste geplaatst voor de finale.