Zwemmer Pijnenburg naar WK-finale 100 meter vrije slag

Zwemmer Stan Pijnenburg heeft zich bij de WK kortebaan in Abu Dhabi geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag. Met 46,60 seconden zette Pijnenburg de zevende tijd neer in de halve finales. De 25-jarige Brabander, met 46,38 de houder van het Nederlands record, mag dinsdag in het 25-meterbad gaan strijden om de medailles op het koningsnummer. Bij de EK van vorige maand in Kazan werd hij vijfde op de 100 vrij.

Pijnenburg klokte in de series 47,13. Jesse Puts werd met 47,97 uitgeschakeld.

De Italiaan Alessandro Miressi was een klasse apart in de halve finales. Miressi was met 45,58 de enige die onder de 46 seconden bleef. Achter hem zijn de verschillen vrij klein.

Tessa Giele bleef steken in de halve finales van de 100 vlinder. De 19-jarige zwemster verbeterde wel opnieuw haar persoonlijk record. Ze tikte aan in 56,88, aanzienlijk sneller dan het pr dat ze ’s ochtends in de series had gezwommen (57,24). Giele eindigde als twaalfde in het veld van zestien zwemsters.