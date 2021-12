Darter Van der Voort naar derde ronde van WK

Vincent van der Voort heeft overtuigend de derde ronde van het WK darts bereikt. ‘The Dutch Destroyer’, zoals zijn bijnaam luidt, rekende in drie sets af met de Engelsman Adam Hunt (3-0).

Van der Voort, als 29e geplaatst, was vrijgeloot voor de eerste ronde. Eerder plaatste Michael van Gerwen zich al voor de derde ronde. De drievoudig wereldkampioen won zaterdag van de Engelsman Chas Barstow (3-1).

Van der Voort stuit in de derde ronde op de ervaren Brit James Wade. Dan zal het een stuk beter moeten, besefte hij. Want Van der Voort was ondanks zijn ruime zege op Hunt allesbehalve tevreden over zijn spel. “Met inspelen lukte alles”, zei hij bij RTL 7. “Maar uiteindelijk was dit mijn slechtste zege ooit denk ik.”

Ron Meulenkamp strandde in de tweede ronde. Hij verloor met 3-0 van Michael Smith, de Engelse nummer 9 van de plaatsingslijst. Meulenkamp won slechts één leg. De Nederlander was in de eerste ronde wel te sterk voor de Britse Lisa Ashton (3-0).