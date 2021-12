ESPN: geen ijshockeyers uit NHL naar Olympische Spelen

Profspelers uit de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL zullen niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Beijing. Dat meldt de sportzender ESPN op basis van anonieme bronnen.

De afgelopen periode zijn 49 wedstrijden in de NHL uitgesteld vanwege corona, waardoor het speelschema volledig in de war is gegooid. Die duels moeten worden ingehaald in de periode dat de Spelen, die op 4 februari beginnen, bezig zijn.

De NHL was aanvankelijk van plan een pauze van drie weken in te lassen om spelers te laten deelnemen aan de Olympische Spelen. De NHL maakte eerder op dinsdag bekend dat de voor woensdag en donderdag geplande wedstrijden niet doorgaan, Negen teams hebben moeite een representatieve ploeg op de been te brengen door de vele coronabesmettingen. Er worden ook veel duels uitgesteld van ploegen die de Amerikaans-Canadese grens moeten oversteken.