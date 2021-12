Schaatsster Leerdam wil ook winnen op kwalificatietoernooi

Jutta Leerdam start op tweede kerstdag op haar eerste olympische kwalificatietoernooi (OKT) uit haar carrière. De wereldkampioene op de 1000 meter van 2020 wil zich dan plaatsen voor de Spelen van Beijing op de kilometer. Maar Leerdam richt zich daarna ook nog op de 500 en 1500 meter.

“De vorm is goed”, zegt Leerdam. “Ik merk dat die alweer een stap hoger is dan bij de wereldbekerwedstrijden. Dat voel ik in de trainingen op het ijs, dat ik in de ‘flow’ kom en mijn kracht kwijt kan. De komende dagen wil ik dat alleen nog verder uitbouwen.”

Leerdam benadert het OKT hetzelfde als de voorgaande toernooien. “Het blijft dezelfde wedstrijd tegen dezelfde tegenstanders”, zegt ze daarover. “Ik rijd ook allereerst tegen mezelf en niet per se tegen mijn tegenstander. Ik probeer het beste uit mezelf te halen.”

De kopvrouw van Team Worldstream-Corendon begon het seizoen uitstekend met titels op de 500 en 1000 meter op de NK Afstanden en een derde plaats op de 1500 meter. “Dat ging inderdaad heel goed” zegt de 22-jarige Zuid-Hollandse. “Nu is de focus nog iets beter.” Ze weet dat het op het OKT vooral over plaatsing voor de Spelen gaat, maar dat weerhoudt haar er niet van voor de winst te gaan. “Ik wil ook gewoon winnen. Dat wil ik altijd.”

Hoe hard ze daarvoor moet schaatsen op het OKT kan ze niet precies inschatten. “Ik focus me niet op een tijd, ik rijd gewoon zo hard mogelijk.” Op het NK afstanden verbeterde Leerdam het baanrecord op de 1000 meter naar 1.13,15. “Met die tijd moet ik me gewoon plaatsen”, zegt ze. “Maar ik wil voor mezelf nog beter, al denk ik dat ik op het OKT niet het alleronderste uit de kan hoef te halen om me te plaatsen. Maar ook voor de Spelen is deze wedstrijd een goede oefening.”

Ook op de 500 meter en de 1500 meter hoopt Leerdam een startbewijs voor Beijing te veroveren. Zeker op de 500 meter denkt ze nog wel sneller te kunnen. “Mijn rondje is al een van de snelste in het veld, als ik de opening nog iets sneller kan krijgen, kan ik daar nog verbeteren. Tot nu toe heb ik daarin nog niet helemaal mijn kracht kwijt gekund.”

De laatste dagen voor het OKT moet ze rustig aan doen, en dat vindt ze soms best lastig. “Ik wil altijd meer doen, meer trainen, maar dat mag nu niet. Ik mag niet zo veel, maar doe verder gewoon mijn ding. Ik ga niet zitten aftellen totdat het zover is.”