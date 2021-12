Schoonspringcoach Jongejans verruilt Nederland voor Australië

De Nederlandse schoonspringers moeten verder zonder bondscoach Edwin Jongejans. De 55-jarige Jongejans vertrekt naar Australië, waar hij gaat werken op een olympisch trainingscentrum in Brisbane. “Met de Olympische Spelen van Brisbane in 2032 als stip aan de horizon, is het voor mij persoonlijk een mooie kans om in Australië aan de slag te gaan”, zegt Jongejans, die zelf in 1991 wereldkampioen werd op de 1-meterplank.

De Noord-Hollander keerde in 2017 als bondscoach terug in Nederland, nadat hij jaren in Groot-Brittannië had gewerkt. Onder zijn leiding pakte een Brits synchroonduo op de Spelen van Rio 2016 goud.

Jongejans ging in Eindhoven aan de slag met Inge Jansen en Celine van Duijn. De schoonspringsters werden onder zijn leiding Europees kampioen op respectievelijk de 3-meterplank en de 10-metertoren. Jansen en Van Duijn plaatsten zich ook voor de Spelen. Jansen zette daar de beste olympische prestatie ooit van een Nederlandse schoonspringer neer door vijfde te worden op de 3-meterplank. Van Duijn eindigde op de toren als tiende.

“We waren graag met Edwin doorgegaan, maar we respecteren uiteraard zijn keuze om naar Australië te vertrekken”, zegt technisch directeur André Cats van zwembond KNZB. Ramon de Meijer volgt Jongejans op als bondscoach. De Meijer (35) is sinds 2016 in dienst bij de KNZB als talentcoach schoonspringen en werkte de laatste jaren al als assistent van Jongejans.