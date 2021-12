Skiester Shiffrin neemt leiding in wereldbeker

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft dinsdag de reuzenslalom van Courchevel gewonnen. Het was al de vierde keer dat ze op dat onderdeel in het Franse skiresort de beste was. Door haar zege nam Shiffrin de leiding in het algemene wereldbekerklassement over van de Italiaanse Sofia Goggia die meer gespecialiseerd is in de snelheidsnummers en de finish niet haalde.

Voor de 26-jarige Shiffrin was het haar 72e wereldbekerzege. Shiffrin zette in de eerste run de beste tijd neer. Voor de Nederlandse Adriana Jelinkova eindigde de wedstrijd daar. De skiester, die vorige maand haar rentree maakte na tien maanden blessureleed, werd 45e en mocht niet terugkomen voor de tweede run. Jelinkova is al zeker van deelname aan de Winterspelen van Beijing.

De Zweedse Sara Hector was in de tweede run net iets sneller dan Shiffrin, maar kon haar in de eindstand niet bedreigen. De Zwitserse Michelle Gisin werd derde.