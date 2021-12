Windsurfer Badloe verkozen tot beste zeiler van 2021

Kiran Badloe heeft de Conny van Rietschoten Trofee ontvangen, de prijs voor de beste zeiler van het jaar. De 27-jarige windsurfer kreeg van de jury de voorkeur boven Marit Bouwmeester en het duo Annemiek Bekkering en Annette Duetz.

Badloe werd dit jaar in Japan olympisch kampioen in de RS:X-klasse. Hij veroverde voor de derde keer op rij de wereldtitel en werd ook Europees kampioen. Badloe won de Conny van Rietschoten Trofee in 2019 voor de eerste keer. Vorig jaar werd de prijs niet uitgereikt, omdat er te veel grote wedstrijden vanwege corona waren uitgesteld. Bouwmeester pakte brons op de Spelen in de Laser Radial. Bekkering en Duetz grepen olympisch brons in de 49erFX.

Aaron McIntosh, coach van Badloe, werd gekozen tot trainer van het jaar.