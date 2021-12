Zwemmers Kamminga en Pijnenburg buiten de medailles in WK-finales

De zwemmers Arno Kamminga en Stan Pijnenburg hebben op de slotdag van de WK kortebaan geen individuele medaille kunnen pakken. Kamminga eindigde in 26,32 seconden als zesde in de finale van de 50 meter schoolslag. Pijnenburg tikte als laatste aan op het koningsnummer, de 100 meter vrije slag.

Kamminga pakte in het 25-meterbad wel zilver op de 200 meter. Op de 100 meter eindigde hij als vierde. Op beide afstanden veroverden de 26-jarige Katwijker afgelopen zomer in Tokio olympisch zilver. In de finale van het kortste schoolslagnummer kon de houder van het Nederlands record (25,84) niet meedoen om de medailles. De Amerikaan Nic Fink zegevierde in 25,53, voor de Italiaan Nicolò Martinenghi (25,55) en de 35-jarige João Gomes Júnior uit Brazilië (25,80).

Pijnenburg tikte in de finale van de 100 vrij als laatste aan in 47,07 seconden. Daarmee bleef de 25-jarige Brabander ruim boven zijn Nederlands record van 46,38 en ook boven de tijd waarmee hij zich had geplaatst voor de finale (46,60).

De 23-jarige Italiaan Alessandro Miressi won het koningsnummer in 45,57. Het zilver ging naar de Amerikaan Ryan Held (45,63), Joshua Liendo Edwards uit Canada pakte brons (45,82).

Op de 1500 meter vrije slag won de Duitser Florian Wellbrock het goud in een wereldrecord: 14.06,88. De olympisch kampioen van Tokio in het open water dook ruim een seconde onder het zes jaar oude wereldrecord van de Italiaan Gregorio Paltrinieri (14.08,06).