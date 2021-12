Darter Van Duijvenbode moeizaam naar derde ronde op WK

Darter Dirk van Duijvenbode heeft moeizaam de derde ronde bereikt op het WK darts in Londen. De Zuid-Hollander bleek in een nerveuze partij net iets sterker dan de Rus Boris Koltsov, de nummer 119 van de wereldranglijst. Hij zegevierde met 3-2 in sets.

Van Duijvenbode nam een voorsprong van 1-0 in sets, maar moest daarna Koltsov laten gaan (1-2). In de vierde set knokte de Nederlander zich knap terug (2-2), waarna hij in de vijfde set net iets minder last van de spanning had dan de Rus. In de verlenging sloeg Van Duijvenbode toe: 4-2 in legs.

Van Duijvenbode eindigde met een gemiddelde van 88,69 punten. Koltsov deed qua gemiddelde niet veel voor hem onder (86,34).

Van Duijvenbode, de nummer 17 van de plaatsingslijst, hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen. Koltsov versloeg in zijn eerste WK-partij vorige week vrijdag de Nederlander Jermaine Wattimena met 3-0.

Van Duijvenbode strandde bij het vorige WK in de kwartfinales. Tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uit Schotland zegevierde op 1 januari van dit jaar met 5-1 in sets.