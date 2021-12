Enkelblessure baart olympisch kampioen kunstrijden Hanyu zorgen

Tweevoudig olympisch kampioen kunstschaatsen Yuzuru Hanyu worstelt opnieuw met een enkelblessure in aanloop naar de Spelen in Beijing. De Japanner is na een val vorige maand tijdens een training, waarbij de 27-jarige vedette zijn enkelbanden beschadigde, niet meer in actie gekomen. Hanyu ontbrak woensdag op de training voor de Japanse kampioenschappen en kwam niet opdagen voor de gebruikelijke persmomenten. De twijfels groeien of hij op tijd fit is voor Beijing.

Hanyu heeft last van dezelfde enkel die hij vier jaar geleden ook blesseerde in aanloop naar de Spelen van 2018 in Pyeongchang. Hij deed toen geen enkele wedstrijd tot aan het olympisch toernooi, waar hij iedereen verraste met spetterende optredens en zijn olympische titel prolongeerde. Hij vertelde naderhand dat hij het goud had gewonnen met een pijnlijke enkel.