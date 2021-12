Gewichtheffer Kuworge krijgt talentenprijs op Sportgala

Gewichtheffer Enzo Kuworge heeft op het Sportgala de Young Talent Award gekregen, de prijs voor het grootste talent. De 20-jarige Gelderlander deed afgelopen zomer mee aan de Olympische Spelen en eindigde in Tokio als zesde in de klasse boven 109 kilogram. Kuworge was de eerste Nederlandse gewichtheffer op de Spelen sinds Piet van der Kruk in 1968.

De zoon van een Ghanese vader en een Nederlandse moeder werd eind mei wereldkampioen bij de junioren. Kuworge mocht daarom bij de senioren meedoen aan de Spelen. Hij kwam in Tokio tot een totaalscore van 409 kilogram. De Nijmegenaar heeft de ambitie om op de Spelen van Parijs in 2024 mee te doen om de medailles.

Kuworge volgt skateboardster Keet Oldenbeuving op als winnaar van de Young Talent Award. Oldenbeuving kreeg die prijs in 2019, op 15-jarige leeftijd. De skateboardster droeg op de Spelen van Tokio samen met Churandy Martina de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie. Eerder kregen onder anderen Dafne Schippers (2011), Mathieu van der Poel (2013), Max Verstappen (2014), Harrie Lavreysen (2017) en Matthijs de Ligt (2018) de talentenprijs op het Sportgala.