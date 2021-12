IJshockeyers NHL definitief niet naar Olympische Spelen

Profspelers uit de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL nemen definitief niet deel aan de Olympische Spelen in Beijing. “Helaas is dat niet mogelijk”, laat de NHL weten. “Het competitieschema is daarvoor nu al te ernstig verstoord.”

De afgelopen periode zijn maar liefst 50 wedstrijden in de NHL uitgesteld vanwege corona, waardoor het speelschema volledig in de war is gegooid. Ze moeten worden ingehaald in de periode dat de Spelen bezig zijn. Die beginnen op 4 februari.

Amerikaanse media meldden dinsdag al dat de spelers van de NHL zouden ontbreken op de Spelen. De NHL wilde dat toen nog niet bevestigen.