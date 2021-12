Het kabinet geeft Thialf toch 1 miljoen euro vanwege de financiële problemen waar het schaatsstadion mee kampt. Eerder zei demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) dat de steun in strijd zou zijn met de Europese regels, nadat de Tweede Kamer hierover een amendement had aangenomen.

Blokhuis stelt de steun beschikbaar via de provincie, waarmee de potentiële ‘staatssteunproblemen’ volgens hem voorkomen worden, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.