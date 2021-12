KNSB: mooi dat waarde Thialf als medaillefabriek wordt erkend

De Nederlandse schaatsbond KNSB heeft opgelucht gereageerd op het nieuws dat schaatshal Thialf in Heerenveen kan rekenen op 1 miljoen euro aan steun om de huidige financiële problemen van het befaamde Friese stadion op te vangen. “Dat is goed nieuws, we zijn er hartstikke blij mee. Het is mooi dat de waarde van Thialf als medaillefabriek door de regering wordt erkend”, laat een woordvoerder weten.

Volgens de KNSB-zegsman is dit meteen een mooi moment om met alle betrokken partijen te gaan bekijken hoe er voor een betere exploitatie van de schaatshal kan worden gezorgd. “Het is goed dat het geld er nu komt, want daardoor belandt Thialf in een wat rustiger vaarwater. Maar het complex moet natuurlijk nog wel helemaal gezond worden qua exploitatie.”

Volgens de woordvoerder van de schaatsbond heeft de brandbrief die Nederlandse topschaatsers eind oktober stuurden aan de Tweede Kamer en de informateurs voor een nieuw kabinet vermoedelijk enige invloed gehad. Daarin vroegen onder anderen iconen als Sven Kramer en Ireen Wüst om financiële steun uit Den Haag. “Het lijkt er inderdaad op dat die brief enig effect heeft gehad. Dat is dus niet voor niets geweest. Het heeft zeker zin om gezamenlijk actie te voeren. Nederland kan als schaatsland niet zonder Thialf.”