Mentel krijgt postuum oeuvreprijs

Bibian Mentel heeft postuum de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs gekregen. De paralympisch snowboardster overleed op 29 maart van dit jaar op 48-jarige leeftijd. Uit handen van Richard Krajicek, in 2019 winnaar van de oeuvreprijs, ontvingen haar man Edwin Spee en zoon Julian thuis de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs.

“Kippenvel, heel vet”, zei Spee. “Negen maanden na haar overlijden deze prijs, dat is heel mooi.” Oud-wielrenner Hennie Kuiper ontving ook een oeuvreprijs. Omdat op het Sportgala wordt teruggeblikt op de sportprestaties van 2021 én 2020, werd de Carrièreprijs twee keer uitgereikt. De jury bestaat uit de laatste vijf winnaars van de prijs: Joop Zoetemelk, Esther Vergeer, Yvonne van Gennip, Marianne Timmer en Krajicek.

Bij Mentel werd op 27-jarige leeftijd botkanker geconstateerd. Daardoor moest haar onderbeen worden geamputeerd. De ziekte keerde telkens terug en steeds wist Mentel zich op te richten. Ze ijverde voor de toevoeging van haar sport bij de Paralympische Spelen. Bij de eerste editie in 2014 in Sotsji veroverde Mentel goud op de snowboardcross. Vier jaar later in Pyeongchang pakte ze zelfs twee gouden medailles.

De meervoudig wereldkampioene werd in 2014 en 2018 op het Sportgala gekozen tot Paralympisch Sporter van het Jaar.