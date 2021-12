MotoGP-rijder Márquez blijft onder behandeling oogarts

Motorracer Marc Márquez heeft nog altijd problemen met zijn gezichtsvermogen. De achtvoudig wereldkampioen uit Spanje is al twee maanden onder behandeling van een oogarts en zal de komende tijd nog regelmatig controles ondergaan, meldde zijn team Repsol Honda. Het goede nieuws na zijn laatste controle was dat hij zich fysiek kan gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen in de MotoGP.

De 28-jarige Márquez miste de laatste twee races van dit seizoen vanwege de oogaandoening. Hij liep door een val tijdens een trainingsrit een hersenschudding op en zag dubbel. Ook de recente testraces in Jerez moest de Spanjaard overslaan.

“De uitgevoerde onderzoeken hebben uitgewezen dat de vooruitgang gunstig is en daarom zal Márquez de komende weken doorgaan met een conservatieve behandeling,” verklaarde het Honda-team. “De situatie belet de coureur niet om door te gaan met zijn trainingsplan om zich fysiek voor te bereiden op een nieuw seizoen.”