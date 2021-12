NBA peinst niet over stilleggen competitie wegens corona-uitbraak

De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gaat gewoon door, ook al zijn er al minstens 84 spelers niet inzetbaar door coronabesmettingen en inmiddels zeven wedstrijden uitgesteld. Dat zei NBA-baas Adam Silver op ESPN. “We hebben alle opties bekeken, maar we zijn niet van plan de competitie stil te leggen. We zien niet echt de logica in van een pauze.”

De NBA benadert het probleem pragmatisch, zei Silver. “Als je kijkt hoe het virus zich ontwikkelt en verspreidt in ons land, dan zijn we denk ik in een situatie terechtgekomen die we maanden geleden al konden voorzien. Dit virus zal niet worden uitgeroeid en we zullen ermee moeten leren leven.”

De NBA voerde onlangs wel nieuwe regels in om het spelerstekort op te vangen. Zodra een NBA-team minstens twee spelers wegens Covid-19 niet kan laten spelen, moet het nieuwe, vervangende spelers aantrekken.