NK baanwielrennen gaan door met aangepast programma

De Nederlandse kampioenschappen baanwielrennen gaan volgende week definitief door. Organisator Libéma Profcycling heeft van de autoriteiten toestemming gekregen voor een beperkte opzet waarin vanwege de huidige regelgeving rond corona geen plaats is voor de nieuwelingen en junioren. Ook zal er alleen tussen 10.00 en 16.00 uur worden gefietst. Publiek is niet welkom.

“Belangrijk is dat we geen onverantwoorde gezondheidsrisico’s nemen en dat we de Nederlandse baanwielrenners toch een kampioenschap kunnen bieden als voorbereiding op de komende internationale wedstrijden”, zegt Rens Kamphuis namens Libéma. “Het publiek proberen we dit jaar via een gratis livestream en onze socialmediakanalen maximaal te laten meegenieten.”

De NK zijn van maandag tot en met woensdag op de wielerpiste van Omnisport in Apeldoorn.