Olympische Spelen Tokio vallen iets goedkoper uit

De Olympische Spelen van Tokio zijn iets goedkoper uitgevallen dan kort voor aanvang was begroot. De kosten kwamen bij nadere berekening uit op 11,3 miljard euro. Dat is een kleine anderhalf miljard minder dan de 12,7 miljard euro die was verwacht.

Die laatste begroting was uit december 2020, toen nogmaals een kostenplaatje werd gemaakt na het uitstellen van de Spelen vanwege het coronavirus. Toen al was duidelijk dat het evenement in Japan ongeveer twee keer zoveel ging kosten als in 2013 was begroot. Tokio ging bij het indienen van het bid bij het Internationaal Olympisch Comité uit van 6 miljard euro.

De Spelen in Tokio gingen met een jaar uitstel door. De organisatie nam tal van maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Publiek was uiteindelijk niet welkom. Er waren daardoor geen inkomsten uit de ticketverkoop. De organisatie meldde daarentegen dat ze toch kosten hebben kunnen besparen door evenementen te versoberen en geen uitgaven hadden aan het huisvesten van de vele buitenlandse toeschouwers.