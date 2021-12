Verstappen voor tweede keer Sportman van het Jaar

Max Verstappen is voor de tweede keer uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. De wereldkampioen in de Formule 1 kreeg in de verkiezing de voorkeur boven twee olympisch kampioenen, baanwielrenner Harrie Lavreysen en BMX’er Niek Kimmann. Verstappen (24) werd op het Sportgala van 2016 ook al gekozen tot Sportman van het Jaar.

Net als vijf jaar geleden ontbrak Verstappen tijdens het Sportgala, dat vanwege de coronamaatregelen in aangepaste vorm werd gehouden. De wereldkampioen is op vakantie en zijn vader Jos nam de Jaap Eden-award in ontvangst. Alleen enkele genomineerden en sportprominenten waren aanwezig in de Lichtfabriek in Haarlem. De 24-jarige Lavreysen, die in Tokio olympisch goud pakte op de sprint en de teamsprint en ook nog brons veroverde op keirin, zat net als BMX-kampioen Kimmann (25) wel in de zaal.

Lavreysen en Kimmann zeiden er vooraf al rekening mee te houden dat de Jaap Eden naar Verstappen zou gaan. De Formule 1-coureur volgt wielrenner Mathieu van der Poel op als Sportman van het Jaar. Van der Poel kreeg die prijs in 2019.

Verstappen werd ruim een week geleden de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1. De coureur van Red Bull besliste de titelstrijd met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in de laatste ronde van de laatste race, in Abu Dhabi.

“Het was een zwaar jaar, emotioneel ook”, zei Jos Verstappen in de Lichtfabriek in Haarlem. “Na het behalen van de wereldtitel kwamen veel emoties los. De afgelopen weken waren vermoeiend. Hij moest nog heel veel doen na de laatste race. Max is blij dat hij nu op vakantie is, want hij had even nergens meer zin in. Het is goed voor hem om even weg te zijn.”

Verstappen senior kreeg zelf een ingelijste foto van het moment dat hij na de Grote Prijs van Abu Dhabi met zijn zoon in de pitbox van Red Bull zat, om samen de wereldtitel te vieren. “Daar kwamen zoveel emoties los. We zijn hier twintig jaar mee bezig geweest. Ik ben twaalf jaar lang met Max de hele wereld over gereisd. Onze droom was wereldkampioen in de Formule 1 worden. En dit was het moment. Het was voor ons beiden enorm emotioneel om hier even zo te zitten.”