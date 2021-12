Zweedse skiester Hector klopt Shiffrin in Courchevel

De Zweedse skiester Sara Hector heeft in het Franse Courchevel een reuzenslalom om de wereldbeker gewonnen. Dat deed ze een dag nadat ze op hetzelfde onderdeel was afgetroefd door de Amerikaanse Mikaela Shiffrin, de leider in de stand om de algemene wereldbeker. Voor de 29-jarige Hector was het pas haar tweede overwinning ooit.

Hector had over twee runs een marge van 35 honderdsten op Shiffrin. De Italiaanse Marta Bassino, het afgelopen seizoen winnaar van de wereldbeker op het technische onderdeel, werd derde. De tweede reuzenslalom in Courchevel kwam in de plaats van de eerder afgelaste wedstrijd in het Amerikaanse Killington.

De Nederlandse Adriana Jelinkova, reeds geplaatst voor de Winterspelen van Beijing, eindigde in het achterveld. Met de 45e tijd in de eerste run kwam ze net als dinsdag niet in aanmerking voor een tweede optreden.