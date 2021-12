Darter Noppert naar derde WK-ronde na stroeve start in Londen

Darter Danny Noppert heeft de derde ronde bereikt op het WK in Londen. De 30-jarige Fries bleef na een stroeve start de Brit Jason Heaver in vier sets de baas: 3-1. De als achttiende geplaatste Noppert verloor de eerste set (1-3), maar kwam daarna goed in zijn ritme tegen de nummer 98 van de wereld.

Noppert sloot zijn eerste duel bij dit WK af met een gemiddelde van 88.42 punten en een finishpercentage van 27,8 procent. Hij gooit in de derde ronde tegen de Brit Ryan Searle, de nummer 15 van de wereld.

Noppert doet voor het vierde opeenvolgende jaar mee aan het WK van de PDC. Hij kwam op de wereldtitelstrijd van deze profbond nog niet verder dan de derde ronde.

Na Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort, Martijn Kleermaker en Michael van Gerwen is Noppert de vijfde Nederlander die zich bij de laatste 32 heeft geschaard. Raymond van Barneveld kan zich donderdagavond ook nog bij dit selecte gezelschap voegen. De Hagenaar moet dan wel de Engelsman Rob Cross verslaan.