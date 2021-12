Geen DTM-races meer op circuit van Assen

Het Duitse toerwagenkampioenschap DTM slaat Nederland komend jaar over. Na drie jaar is het contract met de organisator van de races op het TT Circuit van Assen afgelopen en dat wordt niet verlengd.

“Door de met Covid-19 verband houdende gestegen kosten hebben we getracht opnieuw te onderhandelen over ons contract”, zegt promotor Lee van Dam. “Helaas is het niet gelukt om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.”

Jarenlang raceten de DTM-coureurs in Zandvoort, maar het Noord-Hollandse duincircuit moest de vaste plek op de kalender eind 2018 afstaan aan Assen. De Nederlandse coureur Robin Frijns boekte vorig jaar in Drenthe zijn eerste overwinning in het toerwagenkampioenschap. Vanwege de coronamaatregelen waren toen dagelijks ‘slechts’ 10.000 bezoekers welkom op het TT Circuit. Dit jaar werd in september geracet in Assen. Toen kwamen er verspreid over drie dagen zo’n 40.000 toeschouwers.

De DTM-kalender telt komend jaar acht wedstrijden, in Portugal, Duitsland, Italiƫ, Belgiƫ en Oostenrijk. Het seizoen begint eind april in de Algarve. De organisatie had voor begin juni een plek opengelaten op de kalender, maar die wordt niet ingevuld.