Hockeyinternational Kemperman na tien jaar Kampong naar Amsterdam

Hockeyer Robbert Kemperman gaat Kampong na tien seizoenen verruilen voor Amsterdam. De 31-jarige middenvelder, die 228 interlands voor Oranje speelde, stapt komende zomer over naar de club uit de hoofdstad. Kemperman wordt bij Amsterdam herenigd met trainer Alexander Cox.

“Na zoveel mooie jaren bij Kampong was ik toe aan een nieuwe uitdaging”, zegt Kemperman. “Er staat een mooi, jong team bij Amsterdam en de ambities zijn groot. Ik hoop dat ik met mijn ervaring van waarde kan zijn en kijk uit naar deze nieuwe fase in mijn carrière.” De middenvelder werd met Kampong onder leiding van Cox twee keer landskampioen (2017 en 2018) en won in 2016 de Euro Hockey League met de Utrechtse club.

Met Oranje strandde Kemperman afgelopen zomer in Tokio in de kwartfinales van de Olympische Spelen. Nederland verloor daarin van Australië. Kemperman was een van de drie Oranje-spelers die miste in de shoot-outs. De nieuwe bondscoach Jeroen Delmee besloot Kemperman net als enkele andere oudgedienden na de Spelen niet op te roepen. “Ze zijn niet gestopt, maar zitten in een aangevraagd vacuüm. Ze krijgen dus de tijd om na te denken over wat ze met hun interlandcarrière willen”, aldus Delmee.