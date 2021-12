Schaatsploegen proberen coronarisico’s te minimaliseren voor OKT

Voor de schaatsers is het alles of niets vanaf tweede kerstdag op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. De schaatsploegen hopen met verschillende maatregelen het risico om het coronavirus op te lopen zo klein mogelijk te maken.

Topvorm is vereist om op het OKT startbewijzen te veroveren voor de Olympische Spelen. Wie nu positief test, ontbreekt vrijwel zeker in februari in Beijing. Sinds afgelopen winter, waarin de schaatsers zo’n vier weken in een ‘bubbel’ zaten met wedstrijden in Heerenveen, hebben de ploegen al veel ervaring opgedaan met de maatregelen. Nu de nog besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus rondwaart, is het van groot belang om op alle details te letten.

“In het hotel blijven we weg van andere mensen. We streven naar zo min mogelijk contact met de buitenwereld, daarom was onze persconferentie ook digitaal”, legt de woordvoerder van Jumbo-Visma uit. “Met eten hebben we een aparte ruimte en alles wordt opgeschept met handschoenen aan. Nieuw is dat we in die ruimtes deze keer ook luchtreinigers hebben staan.”

De schaatsers van Jumbo-Visma zijn donderdag ingecheckt in hun hotel en testen altijd meteen als ze de bubbel ingaan. “Als er iemand kucht, wordt diegene meteen apart van de rest gehouden. Zo heeft Chris Huizinga bij de NK afstanden apart gegeten omdat hij klachten had.”

Team Reggeborgh valt voor het grootste deel terug op de maatregelen die het op de voorgaande toernooien in de coronacrisis al hanteerde. “We hebben altijd een aparte eetzaal, maar we zijn deze dagen ook de enige gasten in het hotel waar we verblijven”, zegt de teammanager. “Dat is helemaal veilig. De mensen die er werken, worden regelmatig getest en gebruiken handschoenen.”

Ook de schaatsers van Team IKO zijn de enige gasten in hun hotel. Coach Martin ten Hove laat weten dat de schaatsers ’s morgens allemaal een sneltest doen voordat ze bij het ontbijt aanschuiven. “Zo hopen we mogelijke verspreiding meteen in de kiem te smoren.”

De teammanager van Reggeborgh erkent dat je risico’s niet helemaal kunt uitsluiten. “Er zijn schaatsers met kinderen thuis. Iedereen is heel voorzichtig, nu de laatste weken nog meer. De risico’s worden tot het uiterste beperkt, maar je komt met trainingen op het ijs ook met anderen in aanraking.”

Voor de schaatsers zijn de regels op het cruciale OKT vergelijkbaar met eerdere toernooien, aldus schaatsbond KNSB. Indien een schaatser positief test en daardoor niet kan deelnemen, zijn er misschien nog kansen. De selectiecommissie heeft zowel bij de mannen als de vrouwen de mogelijkheid van drie aanwijsplekken. “We hebben geen bepalingen vooraf opgenomen dat mensen die in het verleden goed gepresteerd hebben automatisch geselecteerd zijn”, zei technisch directeur Remy de Wit. “Mocht een schaatser positief testen, dan moet een ploeg aangeven voor een uitzonderingspositie in aanmerking te willen komen. Laat helder zijn dat we, indien dat het geval is, daar serieus naar kijken.”