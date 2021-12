Skispringers in Vierschansentournee zonder publiek

Alle wedstrijden skispringen in de Vierschansentournee vinden vanwege de coronamaatregelen plaats zonder toeschouwers. Eerder was al bekend dat de tribunes bij de Duitse wedstrijden in Oberstdorf (29 december) en Garmisch-Partenkirchen (1 januari) leeg zouden blijven. De Oostenrijkse organisatoren lieten donderdag weten dat ook in Innsbruck (4 januari) en Bischofshofen (6 januari) publiek niet welkom is.

“We betreuren deze beslissing, zowel voor de skispringers als de fans. Maar we willen de overheid bij hun inspanningen zo goed mogelijk ondersteunen.” Eerder was bepaald dat er bij de wedstrijden in Oostenrijk niet meer dan 4000 toeschouwers aanwezig mochten zijn.

Ook ski- en snowboardwedstrijden in Oostenrijk vinden de komende weken achter gesloten deuren plaats. Dat geldt eind januari ook voor de laatste wereldbekerwedstrijd voor de Winterspelen voor de skispringers in het Duitse Willingen, zo meldden de organisatoren donderdag.