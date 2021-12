Van Barneveld buigt voor Cross op WK darts

Raymond van Barneveld is bij het WK darts in Londen in de tweede ronde uitgeschakeld. De 54-jarige Hagenaar was niet opgewassen tegen de 23 jaar jongere Engelsman Rob Cross: 3-1. Het was een duel tussen twee voormalige wereldkampioenen. Van Barneveld pakte bij profbond PDC WK-goud in 2007, Cross was in 2018 de beste.

Van Barneveld begon sterk aan het duel met Cross, de nummer 11 van de wereld. Met 3-1 in legs schreef hij de eerste set op zijn naam, mede dankzij een reeks van fouten bij de Engelsman. Cross herstelde zich goed in de tweede set, die hij met 3-1 in legs won (1-1). Daarna kon Van Barneveld het initiatief niet meer terugpakken.

Cross kwam op een lager gemiddelde uit dan zijn Nederlandse tegenstander (90.38 tegen 92.45), maar was aanzienlijk beter in het uitgooien op de dubbels (38,5 procent tegen 21,4 procent). De Brit speelt in de derde ronde tegen de Noord-Ier Daryl Gurney, de nummer 22 van de wereld.

‘Barney’ beëindigde zijn carrière na zijn uitschakeling op het WK in december 2019 en nam in 2020 uitvoerig afscheid. In september van dat jaar maakte hij echter zijn comeback en slaagde hij erin om zich weer voor het WK te plaatsen. Van Barneveld, de huidige nummer 68 van de wereld, versloeg in de eerste ronde in Alexandra Palace de Filipijn Lourence Ilagan eenvoudig in drie sets: 3-0.

Eerder op de avond haalde Danny Noppert wel de derde ronde. De 30-jarige Fries bleef na een stroeve start de Brit Jason Heaver in vier sets de baas: 3-1. Hij gooit in de volgende ronde tegen de Brit Ryan Searle, de nummer 15 van de wereld.

Na Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort, Martijn Kleermaker en Michael van Gerwen was Noppert de vijfde Nederlander die zich bij de laatste 32 schaarde.