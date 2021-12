Beijing creëert ‘superbubbel’ tegen corona tijdens Winterspelen

De Chinese hoofdstad Beijing heeft een ‘superbubbel’ bedacht voor de komende Winterspelen, van 4 tot en met 20 februari. Sporters, begeleiders, officials, vrijwilligers en pers gaan gedurende het evenement een soort van afgesloten cocon in waar ze het hele toernooi in verblijven, vanaf het moment van aankomst tot het moment van vertrek. Het gaat om vele duizenden mensen. Er doen alleen al 3000 sporters mee.

Beijing gaat daarmee nog een stap verder dan Tokio om verspreiding van het coronavirus tijdens de Olympische Spelen tegen te gaan. In de Japanse hoofdstad golden ook strenge coronaregels, maar er waren wel mogelijkheden om uit de ‘bubbel’ te stappen het openbare leven in. In Beijing is dat onmogelijk. Zelfs het vervoer per trein tussen de verschillende olympische accommodaties gebeurt in aparte wagons.

Het was al bekend dat Beijing een vaccinatieplicht eist. Wie niet gevaccineerd is, moet eerst drie weken na aankomst in quarantaine. Iedereen in de ‘superbubbel’ wordt dagelijks getest op het virus en moet te allen tijd een mondkapje dragen. Zoals het er nu naar uitziet, wil Beijing wel een beperkt aantal toeschouwers toelaten, maar de fans maken geen deel uit van de bubbel. Zij mogen op geen enkele manier in contact komen met de atleten en alle anderen die zich in de cocon bevinden.