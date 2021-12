Extra miljoenen en toernooien voor Europese vrouwentour golf

De Ladies European Tour (LET) in het golf breidt in 2022 stevig uit. Het prijzengeld stijgt met 4,5 miljoen euro naar een totaal van 24,5 miljoen euro en op de kalender staat een recordaantal van 31 toernooien, verdeeld over 21 landen. Ook de Big Green Egg Open in Arnhem maakt weer deel uit van het toonaangevende circuit voor vrouwelijke profgolfers.

“We lanceren nieuwe evenementen in Azië en Zuid-Afrika en keren terug naar verschillende golfbanen in Europa, dus het ziet er erg spannend uit”, zei directeur Alaxandra Armas van de LET. De Europese vrouwentour bezoekt in 2022 ook Australië, Saudi-Arabië, India, Dubai en de Verenigde Staten. De tour begint op 10 februari met het Kenia Open. Het seizoen sluit af met de Costa del Sol Open in Spanje.

Pasqualle Coffa was dit jaar de beste Nederlandse speelster op de LET. Ze eindigde als 68e op de jaarranking. Anne van Dam, die al vijf toernooien won, keert vermoedelijk terug naar Europese tour. De Arnhemse slaagde er niet in voor volgend jaar haar speelkaart voor de Amerikaanse tour te behouden.