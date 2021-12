KNSB regelt ingelast toernooi shorttrackers in Leeuwarden

Schaatsbond KNSB heeft voor de Nederlandse shorttrackers een ingelast toernooi geregeld ter voorbereiding op de Olympische Spelen. Op 15 en 16 januari is in de Elfstedenhal in Leeuwarden de International Invitation Cup.

Dat weekeinde zou eigenlijk het EK op het programma staan. De organiserende stad Dresden gaf vanwege de coronaproblematiek de organisatie terug. Omdat het niet mogelijk bleek op korte termijn een geschikte vervanger te vinden, zette de internationale schaatsbond ISU een streep door het programma.

Jeroen Otter, bondscoach van de Nederlandse formatie, wilde graag een vervangend toernooi. Suzanne Schulting en de andere Oranje-rijders zouden anders voor de Spelen van Beijing nergens meer echt getest worden.

Aan de International Invitation Cup doen shorttrackers uit Hongarije, Frankrijk, Rusland (onder voorbehoud), Belgiƫ, Israƫl en Nederland mee. Alle afstanden staat in Leeuwarden op het programma.

Twee weken eerder zijn, ook in Leeuwarden, de Nederlandse kampioenschappen.