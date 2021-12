Rangnick stelt voor de League Cup in Engeland af te schaffen

De Engelse voetbalbond zou er goed aan doen de League Cup, het tweede bekertoernooi na de FA Cup, af te schaffen. Dat zei Ralf Rangnick, de Duitse interim-trainer van Manchester United, vrijdag.

Engelse clubs zitten vanwege het drukke speelschema behoorlijk in de knel, zeker nu veel selecties zijn getroffen door het coronavirus. Meerdere wedstrijden zijn de voorbije week uitgesteld.

“Engeland is, van de vijf grootste competities in Europa, het enige land dat twee bekercompetities speelt”, zei Rangnick. “Ik weet dat de League Cup nog steeds wordt gehouden voor de clubs uit de derde en vierde klasse, om hun financiĆ«le situatie te verbeteren. Maar als we het hebben over een strakke kalender en de vele wedstrijden die de clubs moeten spelen, is dat iets om over te praten.”

Rangnick verwelkomde de maandag aangekondigde stap tot het afschaffen van een ‘replay’ bij een gelijkspel in de derde en vierde ronde van de FA Cup. Het plan is om voortaan bij een gelijke stand te verlengen en daarna eventueel strafschoppen te laten nemen om tot een winnaar te komen.