Wielrenster Pieters ‘in slaap gehouden’ in ziekenhuis Alicante

Wielrenster Amy Pieters wordt de komende dagen in slaap gehouden in het ziekenhuis van Alicante in Spanje. Bij de schedeloperatie die artsen donderdag hebben uitgevoerd, is de druk in haar hoofd weggenomen die was ontstaan door haar zware val tijdens een training. Dat meldt wielrenunie KNWU in een update over de gezondheidstoestand van Pieters.

“Als de artsen haar over enkele dagen laten ontwaken, kan pas een inschatting gemaakt worden van de eventueel ontstane schade”, aldus de bond. Vertegenwoordigers van de familie en de KNWU zijn afgereisd naar het hospitaal om de wielrenster waar mogelijk te steunen. Voor de andere leden van de baanploeg, die naar Nederland terugkeren, zal de bond in nazorg voorzien.

De 30-jarige Pieters kwam donderdagmiddag ten val tijdens een wegtraining van de nationale baanploeg in de buurt van het Spaanse Calp. Ze verloor daarbij het bewustzijn. Een traumahelikopter bracht haar naar het ziekenhuis, waar ze de operatie onderging.

Pieters veroverde in juni van dit jaar in Drenthe voor de eerste keer de Nederlandse titel op de weg. Ze werd in oktober samen met Kirsten Wild voor de derde keer op rij wereldkampioen koppelkoers op de wielerbaan van Roubaix. Bij de Olympische Spelen afgelopen zomer in Tokio eindigde het Nederlandse duo als vierde op dit onderdeel.