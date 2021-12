Belgisch voetbalduel Kortrijk – Antwerp afgelast vanwege corona

Het duel van zondag in de hoogste Belgische voetbalafdeling tussen KV Kortrijk en Antwerp wordt uitgesteld. Dat komt door een uitbraak van het coronavirus bij Antwerp, zo meldt de organiserende Pro League. Begin januari wordt een nieuwe datum vastgesteld.

Er zijn bij de spelers van The Great Old negen coronabesmettingen vastgesteld. Ook twee stafleden testten positief.

“Nadat er in de aanloop naar de wedstrijd tegen KRC Genk één speler positief testte, troffen we extra maatregelen om de verspreiding tegen te gaan”, zegt Antwerp. “Zo werd er bijvoorbeeld niet meer gezamenlijk gegeten, werd de A-selectie opgesplitst in kleine groepen die ieder een eigen kleedkamer toegewezen kregen en wordt er volop getest.”

“Maar desondanks kregen we te maken met meer besmettingen”, vervolgt de club. De besmette personen vertonen allen milde symptomen. “Ze zijn gelukkig niet al te ziek”, zegt Antwerp.

Antwerp staat momenteel op de derde plaats in de competitie. Kortrijk staat vier plaatsen lager.