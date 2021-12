Djokovic vrijwel zeker niet naar toernooi om ATP Cup

Tennisser Novak Djokovic neemt vrijwel zeker niet deel aan het toernooi om de ATP Cup, dat kort voor de Australian Open wordt gehouden. “Dat is voor 99 procent zeker”, zo laat zijn management weten in Servische media. “Novak blijft voorlopig in eigen land trainen.”

De kans dat de Serviër nog deelneemt aan de Australian Open, de eerste grand slam van het jaar, lijkt daarmee ook niet groter te worden. Voorlopig wil Djokovic niet zeggen of hij is gevaccineerd tegen het coronavirus. In Melbourne zijn alleen gevaccineerde spelers welkom.

De ATP Cup is een teamwedstrijd die wordt gehouden in Sydney. De Australian Open begint na dat toernooi op 17 januari.